РФ ударила по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области: есть погибшие
3 мая враг атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 3 мая: что известно
По словам главы ОВА Олега Кипера, целью вражеской атаки на Одесскую область 3 мая стала гражданская и портовая инфраструктура.
В частности, российские дроны попали в три жилых дома в Одесском районе. Кроме того, повреждены еще два дома, а также сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.
В результате попадания российских дронов погибли два человека и еще пятеро пострадали.
— Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесщины, — отметил Олег Кипер.
На местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные пожарными.
Все соответствующие службы продолжают работать над устранением последствий.
В то же время в Администрации морских портов Украины сообщили, что погибшим оказался водитель грузовика, который находился возле места удара за пределами территории порта.
Как отмечают в ведомстве, в результате российской атаки на Одесскую область повреждены производственные и административные объекты.
Напомним, 3 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область.
По словам главы Днепропетровской ОВА, враг атаковал Никопольский район более десяти раз. В частности, под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.
Ранен 69-летний мужчина. Также повреждены авто и частный дом.
