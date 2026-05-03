3 мая враг атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 3 мая: что известно

По словам главы ОВА Олега Кипера, целью вражеской атаки на Одесскую область 3 мая стала гражданская и портовая инфраструктура.

В частности, российские дроны попали в три жилых дома в Одесском районе. Кроме того, повреждены еще два дома, а также сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

В результате попадания российских дронов погибли два человека и еще пятеро пострадали.

— Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесщины, — отметил Олег Кипер.

На местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные пожарными.

Все соответствующие службы продолжают работать над устранением последствий.

В то же время в Администрации морских портов Украины сообщили, что погибшим оказался водитель грузовика, который находился возле места удара за пределами территории порта.

Как отмечают в ведомстве, в результате российской атаки на Одесскую область повреждены производственные и административные объекты.

Напомним, 3 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область.

По словам главы Днепропетровской ОВА, враг атаковал Никопольский район более десяти раз. В частности, под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.

Ранен 69-летний мужчина. Также повреждены авто и частный дом.

