В ночь на 3 мая российская армия атаковала Украину 269 средствами воздушного нападения, более 160 из которых — дроны типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 мая: что известно

Ночью 3 мая враг применил против Украины баллистическую ракету Искандер-М и 268 беспилотников, большинство из которых — дроны типа Shahed, в том числе реактивные.

По данным Воздушных сил ВСУ, среди ударных БпЛА фигурировали также Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Враг запускал дроны для атак на Украину по семи направлениям. В частности, из российского села Шаталова и городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также мыса Чауда, расположенного во временно оккупированном Крыму, и с временно оккупированных территорий Донецка и Гвардейского.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 249 российских БпЛА на севере, юге, западе и востоке страны.

Несмотря на это, также зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Напомним, 3 мая российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более 10 раз.

В результате вражеской атаки дронами ранения получил 69-летний мужчина. Также повреждены частный дом и автомобиль.

Под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.

