3 травня ворог атакував безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок російського удару загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранень.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 3 травня: що відомо

За словами голови ОВА Олега Кіпера, ціллю ворожої атаки на Одеську область 3 травня стала цивільна та портова інфраструктура.

Зараз дивляться

Зокрема, російські дрони влучили у три житлових будинки в Одеському районі. Крім того, пошкоджено ще два будинки, а також споруди та обладнання портової інфраструктури.

Унаслідок влучань російських дронів загинули двоє осіб та ще п’ятеро постраждали.

— Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини, — зазначив Олег Кіпер.

На місцях влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Усі відповідні служби продовжують працювати над усуненням наслідків.

Водночас в Адміністрації морських портів України повідомили, що загиблим виявився водій вантажівки, який перебував біля місця удару за межами території порту.

Як зазначають у відомстві, внаслідок російської атаки на Одеську область пошкоджено виробничі та адміністративні об’єкти.

Нагадаємо, 3 травня російські війська атакували Дніпропетровську область.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, ворог атакував Нікопольський район понад десять разів. Зокрема, під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Поранено 69-річного чоловіка. Також пошкоджено авто та приватний будинок.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.