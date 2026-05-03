У ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну 269 засобами повітряного нападу, понад 160 з яких — дрони типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 3 травня: що відомо

Уночі 3 травня ворог застосував проти України балістичну ракету Іскандер-М та 268 безпілотників, більшість з яких — дрони типу Shahed, зокрема реактивні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, серед ударних БпЛА фігурували також Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Ворог запускав дрони для атак на Україну із семи напрямків. Зокрема, з російського села Шаталово та міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, розташованого в тимчасово окупованому Криму, та з тимчасово окупованих територій Донецька та Гвардійського.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або приглушено 249 російських БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.

Попри це, також зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, 3 травня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області понад 10 разів.

Унаслідок ворожої атаки дронами поранення дістав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

