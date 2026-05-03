Утром, 3 апреля, российская армия атаковала криничанскую общину Днепропетровской области. В результате взрыва вблизи местной АЗС поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обновлено в 13:20

Взрывы в Криничанской общине вблизи АЗС: что известно

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, взрыв в Криничанской общине произошел вблизи АЗС.

— Загорелся грузовик. Поврежден автобус, перевозивший около 40 детей. К моменту атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи, — отметил Александр Ганжа.

10-летний мальчик был госпитализирован с места попадания в состоянии средней тяжести.

Кроме того, госпитализированы пять человек, среди которых беременная 21-летняя женщина. Состояние 40-летней женщины медики оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Подробности с места происшествия сообщил корреспондент Суспильного. По его словам, после взрыва вблизи АЗС в Криничанской общине прицеп одного из грузовиков уничтожен полностью, еще по меньшей мере две фуры получили повреждения. В автобусе, который перевозил детей, а также на территории заправки выбиты окна.

Как сообщает Суспильне, водитель автобуса Сергей рассказал, что в момент атаки дети уже вышли из транспорта в туалет на АЗС.

По его словам, после остановки и высадки пассажиров в небе появился дрон, а через минуту раздался взрыв, повредивший автобус насквозь.

Он отметил, что детей сразу эвакуировали к укрытию, а затем перевезли в более безопасное место другим транспортом.

— Практически все вышли, пошли в туалет на АЗС, кофе взять. Один мальчик только не успел и сопровождавшая их женщина. Мы сами в шоке. Три метра я летел в воздухе… Детей сразу отвели к укрытию, и потом их увезли в безопасное место, — отметил он.

Водитель грузовика, находившийся в кабине при взрыве, рассказал, что слышал приближение дрона и почувствовал мощную взрывную волну. По его словам, транспортное средство получило серьезные повреждения, однако люди уцелели.

Находившиеся на месте происшествия водители до прибытия спасателей пытались потушить пламя собственными огнетушителями.

Впоследствии глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что поврежденный автобус вез детей из Запорожья на отдых в Ивано-Франковскую область.

Сейчас около 40 детей ожидают родителей в Затишнянской общине. Те, кого сегодня родители забрать не успеют, останутся в общине на ночь. За ними присматривают мэр и местные жители.

Напомним, во время атаки на Белополье Сумской области вражеский беспилотник, вероятно FPV-типа, ударил по автомобилю полиции.

В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения, а транспортное средство было уничтожено. Пострадавшие были эвакуированы и переданы медикам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Александр Ганжа

