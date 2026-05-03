На Сумщині під час атаки на Білопілля ворожий безпілотник вдарив по автомобілю поліції.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Атака на Білопілля: що відомо

Зазначається, що в результаті атаки безпілотника, ймовірно типу FPV, двоє правоохоронців опинилися тяжко пораненими.

– Внаслідок удару двоє правоохоронців мають важкі поранення. Транспортний засіб знищено. Постраждалих евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані, – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує, що поліцейські залишаються з жителями прикордонних громад, попри постійні загрози, виконуючи свої обов’язки там, де це необхідно.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну 269 засобами повітряного нападу, понад 160 з яких – дрони типу Shahed.

Зауважимо, що 3 травня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 10 разів.

Унаслідок ворожої атаки дронами поранення дістав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

