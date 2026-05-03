Уранці, 3 квітня, російська армія атакувала Криничанську громаду Дніпропетровської області. Унаслідок вибуху поблизу місцевої АЗС пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. Є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено о 13:20

Зараз дивляться

Вибухи у Криничанській громаді поблизу АЗС: що відомо

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вибух у Криничанській громаді стався поблизу АЗС.

— Зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи, — зазначив Олександр Ганжа.

10-річного хлопчика госпіталізували з місця влучання у стані середньої тяжкості.

Крім того, ушпиталені п’ятеро людей, серед яких вагітна 21-річна жінка. Стан 40-річної жінки медики оцінюють як тяжкий, решта перебувають у стані середньої тяжкості.

Подробиці з місця події повідомив кореспондент Суспільного. За його словами, після вибуху поблизу АЗС у Криничанській громаді причіп однієї з вантажівок знищено вщент, ще щонайменше дві фури зазнали пошкоджень. В автобусі, який перевозив дітей, а також на території заправки вибито вікна.

Як повідомляє Суспільне, водій автобуса Сергій розповів, що в момент атаки діти вже вийшли з транспорту до вбиральні на АЗС.

За його словами, після зупинки та висадки пасажирів у небі з’явився дрон, а за мить пролунав вибух, який пошкодив автобус наскрізь.

Він зазначив, що дітей одразу евакуювали до укриття, а згодом перевезли у безпечніше місце іншим транспортом.

— Практично всі вийшли, пішли до вбиральні на АЗС, каву взяти. Один хлопчик лише не встиг і жіночка, яка їх супроводжувала. Ми самі в шоці. Три метри я летів у повітрі… Дітей одразу відвели до укриття, і потім їх повезли в безпечне місце, — зазначив він.

Водій вантажівки, який перебував у кабіні під час вибуху, розповів, що чув наближення дрона та відчув потужну вибухову хвилю. За його словами, транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень, однак люди вціліли.

Водії, які перебували на місці події, до прибуття рятувальників намагалися загасити полум’я власними вогнегасниками.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що пошкоджений автобус віз дітей із Запоріжжя на відпочинок в Івано-Франківську область.

Зараз близько 40 дітей очікують на батьків у Затишнянській громаді. Ті, кого сьогодні батьки забрати не встигнуть, залишаться у громаді на ніч. За ними наглядають міський голова та місцеві жителі.

Нагадаємо, під час атаки на Білопілля Сумської області ворожий безпілотник, ймовірно FPV-типу, вдарив по автомобілю поліції.

Унаслідок удару двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень, а транспортний засіб було знищено. Постраждалих евакуювали та передали медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані.

Фото: Олександр Ганжа

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.