Утром 3 мая российская армия ударила баллистической ракетой по Николаеву. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Обновлено в 12:35

Взрывы в Николаеве 3 мая: какие последствия

Взрывы в Николаеве сегодня, 3 мая, раздались около 08:30.

До этого в городе была объявлена ​​воздушная тривогу в связи с угрозой баллистики.

В 10.22 в Николаевском районе повторно объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ сообщали о БпЛА в небе над Николаевской областью.

Сейчас угрозы нет.

Как уточнили в полиции Николаевщины, во время взрывов в Николаеве сегодня, 3 мая, когда враг нанес удар баллистическими ракетами, пострадали пять человек в возрасте от 46 до 65 лет. Кроме того, повреждены 17 частных домов и автомобили.

В частности, в жилых домах выбиты окна и повреждены фасады, сообщил журналист Фактов ICTV Даниил Слыж.

Правоохранители квалифицируют действия русской армии как военное преступление. Сейчас полиция собирает вещественные улики и фиксирует последствия атаки.

Напомним, утром 3 мая враг атаковал гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара погибли два человека. Еще пятеро получили ранения.

В частности, российские дроны попали в три жилых дома в Одесском районе. Также повреждены еще два дома, сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

