Взрывы в Николаеве: после удара баллистикой в городе пятеро раненых
Утром 3 мая российская армия ударила баллистической ракетой по Николаеву. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Обновлено в 12:35
Взрывы в Николаеве 3 мая: какие последствия
Взрывы в Николаеве сегодня, 3 мая, раздались около 08:30.
До этого в городе была объявлена воздушная тривогу в связи с угрозой баллистики.
В 10.22 в Николаевском районе повторно объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ сообщали о БпЛА в небе над Николаевской областью.
Сейчас угрозы нет.
Как уточнили в полиции Николаевщины, во время взрывов в Николаеве сегодня, 3 мая, когда враг нанес удар баллистическими ракетами, пострадали пять человек в возрасте от 46 до 65 лет. Кроме того, повреждены 17 частных домов и автомобили.
В частности, в жилых домах выбиты окна и повреждены фасады, сообщил журналист Фактов ICTV Даниил Слыж.
Правоохранители квалифицируют действия русской армии как военное преступление. Сейчас полиция собирает вещественные улики и фиксирует последствия атаки.
Напомним, утром 3 мая враг атаковал гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области.
В результате российского удара погибли два человека. Еще пятеро получили ранения.
В частности, российские дроны попали в три жилых дома в Одесском районе. Также повреждены еще два дома, сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.