Вибухи в Миколаєві: після удару балістикою в місті двоє поранених
Уранці 3 травня російська армія вдарила балістичною ракетою по Миколаєву. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Вибух у Миколаєві 3 травня: які наслідки
Вибух у Миколаєві сьогодні, 3 травня, пролунав близько 08:30.
До цього в місті оголосили повітряну тривогу у зв’язку з загрозою балістики.
— Станом на зараз внаслідок удару балістики по місту двоє постраждалих, надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Віталій Кім.
О 10:22 у Миколаївському районі повторно оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про БпЛА у небі над Миколаївською областю.
Наразі загрози немає.
Нагадаємо, вранці 3 травня ворог атакував цивільну та портову інфраструктуру Одеської області.
Унаслідок російського удару загинуло двоє людей. Ще п’ятеро дістали поранень.
Зокрема, російські дрони влучили у три житлових будинки в Одеському районі. Також пошкоджено ще два будинки, споруди та обладнання портової інфраструктури.