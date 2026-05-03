В Сумской области во время атаки на Белополье вражеский беспилотник ударил по автомобилю полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Атака на Белополье: что известно

Отмечается, что в результате атаки беспилотника, вероятно типа FPV, двое правоохранителей получили тяжелые ранения.

– В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения. Транспортное средство уничтожено. Раненые эвакуированы и переданы медикам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что полицейские остаются с жителями приграничных общин, несмотря на постоянные угрозы, выполняя свои обязанности там, где это необходимо.

Напомним, в ночь на 3 мая российская армия атаковала Украину 269 средствами воздушного нападения, более 160 из которых – дроны типа Shahed.

Отметим, что 3 мая россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области более 10 раз.

В результате вражеской атаки дронами ранения получил 69-летний мужчина. Также повреждены частный дом и автомобиль.

Под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская общины.

