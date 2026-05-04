В ночь на 4 мая российская армия совершила атаку на Украину 155 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 мая: что известно

Ночная атака на Украину 4 мая была с применением 155 ударных беспилотников разных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия.

Сейчас смотрят

Запуски осуществлялись с территории России — из районов Курска, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также с временно оккупированных территорий Донецка и Крыма.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

В целом украинская ПВО уничтожила или приглушила 135 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано 14 попаданий ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых дронов и их обломков еще на четырех локациях.

В воздушных силах ВСУ отметили, что атака на Украину продолжается, ведь в воздушном пространстве остаются вражеские дроны. Граждан призывали соблюдать правила безопасности.

Напомним, 3 мая беспилотник атаковал объект внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской атомной электростанции.

В результате удара пострадавших нет.

В то же время неизвестно, была ли повреждена лаборатория, которая расположена за пределами периметра станции. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, экспертная команда агентства на месте обратилась с просьбой получить доступ к объекту для оценки последствий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.