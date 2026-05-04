Уночі проти 4 травня російська армія здійснила атаку на Україну 155 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 травня була із застосуванням 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія.

Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Курська, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерова, а також з тимчасово окупованих територій Донецька та Криму.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

Загалом українська ППО знищила або приглушила 135 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано 14 влучань ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих дронів та їхніх уламків ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 3 травня безпілотник атакував об’єкт зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької атомної електростанції.

Унаслідок удару постраждалих немає.

Водночас наразі не відомо, чи було пошкоджено лабораторію, яка розташована за межами периметра станції. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, експертна команда агентства на місці звернулася з проханням отримати доступ до об’єкта для оцінки наслідків.

