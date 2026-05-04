3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Атака дрона біля ЗАЕС

За даними МАГАТЕ, внаслідок атаки жертв чи постраждалих немає. Також не відомо, чи призвів удар до пошкоджень лабораторії, яка розташована за периметром Запорізької АЕС.

Команда МАГАТЕ на місці попросила доступ до лабораторії, повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі. Він засудив інцидент та наголосив, що будь-які атаки поблизу ядерних об’єктів можуть створювати ризики для ядерної безпеки.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію 4 березня 2022 року. З тих пір ЗАЕС перебуває під окупацією.

14 квітня на Запорізькій атомній електростанції стався 13-й від початку російської окупації блекаут.

У січні повідомлялося, що Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє окупована Запорізька атомна електростанція, розподіляли між Україною та РФ.

Також у січні російська армія розмістила військову техніку біля ядерних реакторів Запорізької АЕС, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

