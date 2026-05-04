Взрывы в Мерефе: РФ ракетой убила пять человек, еще 19 пострадали
Взрывы в Мерефе сегодня, 4 мая, стали следствием ракетного удара армии РФ. Число погибших и раненых постоянно растет.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено в 12:24.
Взрывы в Мерефе 4 мая: какие последствия
Взрывы в Мерефе сегодня, 4 мая, прогремели утром.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия ударила по городу ракетой.
По предварительной информации, в результате атаки погибли пять человек, еще 19 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Среди погибших — мужчины в возрасте 50 и 63 года, а также женщины в возрасте 41 и 52 года. Впоследствии стало известно о смерти еще одной женщины.
В результате взрывов в Мерефе повреждена территория станции технического обслуживания, зафиксировано возгорание частного дома и автомобиля.
Пожар ликвидирован.
Повреждены по меньшей мере десять частных домов, четыре магазина, административное здание, два автомобиля, а также заведение питания.
На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрела и уточнение информации о масштабах разрушений.
По данным Харьковской областной прокуратуры, российская армия ударила по городу Мерефа баллистической ракетой типа Искандер.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил, что еще два человека получили помощь медиков в поселке Безлюдовка на Харьковщине.
По его словам, в результате атаки дроном 69-летние мужчина и женщина подверглись острой реакции на стресс. В госпитализации не нуждались.
Напомним, вечером 3 мая российские войска атаковали жилой квартал в Днепре.
В результате атаки погиб один человек, еще не менее 11 получили ранения различной степени тяжести. Часть пострадавших госпитализирована.
Также сообщалось о повреждениях жилых зданий, автомобилей и обрывах линий электропередач.
