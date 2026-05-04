Взрывы в Мерефе сегодня, 4 мая, стали следствием ракетного удара армии РФ. Число погибших и раненых постоянно растет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 12:24.

Взрывы в Мерефе 4 мая: какие последствия

Взрывы в Мерефе сегодня, 4 мая, прогремели утром.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия ударила по городу ракетой.

По предварительной информации, в результате атаки погибли пять человек, еще 19 человек получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Среди погибших — мужчины в возрасте 50 и 63 года, а также женщины в возрасте 41 и 52 года. Впоследствии стало известно о смерти еще одной женщины.

В результате взрывов в Мерефе повреждена территория станции технического обслуживания, зафиксировано возгорание частного дома и автомобиля.

Пожар ликвидирован.

Повреждены по меньшей мере десять частных домов, четыре магазина, административное здание, два автомобиля, а также заведение питания.

На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрела и уточнение информации о масштабах разрушений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российская армия ударила по городу Мерефа баллистической ракетой типа Искандер.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил, что еще два человека получили помощь медиков в поселке Безлюдовка на Харьковщине.

По его словам, в результате атаки дроном 69-летние мужчина и женщина подверглись острой реакции на стресс. В госпитализации не нуждались.

Напомним, вечером 3 мая российские войска атаковали жилой квартал в Днепре.

В результате атаки погиб один человек, еще не менее 11 получили ранения различной степени тяжести. Часть пострадавших госпитализирована.

Также сообщалось о повреждениях жилых зданий, автомобилей и обрывах линий электропередач.

Фото: Олег Синегубов

