В Дніпрі у неділю, 3 травня, пролунали вибухи. Пошкоджено місцевий гуртожиток, відомо про постраждалих, також є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Дніпрі: що відомо

Оновлено о 17:30. Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра.

– Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють… Двоє людей постраждали – 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, 37-річній жінці допомогу надали на місці, – розповів він.

Пізніше Ганжа додав, що внаслідок вибухів у Дніпрі вже вісьмом людям знадобилася медична допомога.

– Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний. Решта – на амбулаторному лікуванні, – заявив він.

Станом на 17:30 відомо про 11 постраждалих та одного загиблого.

Також Суспільне Дніпро наголосило, що внаслідок вибуху в Дніпрі понівечені автівки, на вулиці обірвані лінії електропередач.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку Дніпра рухалися ракети.

Нагадаємо, 1 травня Зеленський анонсував посилення ППО в Одесі та Дніпрі після масованої атаки РФ.

Раніше вибухи в Дніпрі лунали 30 квітня. Тоді унаслідок вибухів у Дніпрі виникла пожежа, загорілися об’єкти цивільної інфраструктури. Зазначалося, що під час атаки загинула одна людина, ще 18 дістали поранення.

Фото: Олександр Ганжа

