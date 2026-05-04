Вибухи в Мерефі сьогодні, 4 травня, стали наслідком ракетного удару армії РФ. Кількість загиблих та поранених постійно зростає.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Мерефі 4 травня: які наслідки

Вибухи в Мерефі сьогодні, 4 травня, прогриміли вранці.

Зараз дивляться

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська армія вдарила по місту ракетою.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще 16 осіб дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

Серед загиблих — чоловіки віком 50 та 63 роки, а також жінки віком 41 та 52 роки.

У результаті вибухів у Мерефі пошкоджено територію станції технічного обслуговування, зафіксовано займання приватного будинку та автомобіля.

Наразі пожежу ліквідовано.

Пошкоджено низку приватних будинків, а також магазин.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу та уточнення інформації щодо масштабів руйнувань.

Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська атакувати житловий квартал у Дніпрі.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 11 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Частину постраждалих госпіталізовано.

Також повідомлялося про пошкодження житлових будівель, автомобілів та обриви ліній електропередач.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.