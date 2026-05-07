FPV-дрон попал в авто ДТЭК на Днепропетровщине: что известно о состоянии энергетиков
Вражеский FPV-дрон попал в автомобиль бригады ДТЭК, которая ехала на восстановительные работы в прифронтовом городе на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Атака на авто ДТЭК на Днепропетровщине 7 мая: что известно
Атака на авто ДТЭК в Днепропетровской области 7 мая произошла во время выполнения служебного задания — в это время бригада энергетиков направлялась в прифронтовый город для проведения восстановительных работ.
Вражеский FPV-дрон попал прямо в автомобиль ДТЭК.
Энергетики смогли оперативно покинуть автомобиль. Благодаря этому удалось избежать жертв и ранений.
В результате попадания автомобиль имеет серьезные повреждения и больше не может использоваться для выполнения ремонтных работ.
По данным компании, это уже 264-я атака российских войск на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.
Напомним, что в ночь на 7 мая враг также атаковал Днепр.
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате атаки загорелась квартира в пятиэтажном доме.
Кроме того, повреждения получили соседние дома и автомобили.
Пострадали два человека — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.
