Вражеский FPV-дрон попал в автомобиль бригады ДТЭК, которая ехала на восстановительные работы в прифронтовом городе на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Атака на авто ДТЭК в Днепропетровской области 7 мая произошла во время выполнения служебного задания — в это время бригада энергетиков направлялась в прифронтовый город для проведения восстановительных работ.

Вражеский FPV-дрон попал прямо в автомобиль ДТЭК.

Энергетики смогли оперативно покинуть автомобиль. Благодаря этому удалось избежать жертв и ранений.

В результате попадания автомобиль имеет серьезные повреждения и больше не может использоваться для выполнения ремонтных работ.

По данным компании, это уже 264-я атака российских войск на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

Напомним, что в ночь на 7 мая враг также атаковал Днепр.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате атаки загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Кроме того, повреждения получили соседние дома и автомобили.

Пострадали два человека — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

