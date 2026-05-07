В ночь на 7 мая, начиная с 19:00 6 мая, Россия атаковала Украину 102 ударными БпЛА и дронами-имитаторами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 мая: что известно

Российские войска выпустили 102 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.

Пуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и Крыма (Гвардейское).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 92 вражеских дрона на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в 4 местах.

В частности, в ночь на 7 мая прогремели взрывы в Днепре.

По предварительной информации, один из вражеских ударов вызвал пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Пламя быстро распространилось, однако спасателям удалось его ликвидировать.

Из-за взрывов повреждены также несколько соседних домов и припаркованные рядом автомобили.

Пострадали два человека — 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.

По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве страны до сих пор фиксируются вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1534-е сутки.

