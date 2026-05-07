FPV-дрон влучив в авто ДТЕК на Дніпропетровщині: що відомо про стан енергетиків
Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК, яка їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Атака на авто ДТЕК на Дніпропетровщині 7 травня: що відомо
Атака на авто ДТЕК на Дніпропетровщині 7 травня сталася під час виконання службового завдання — у цей час бригада енергетиків прямувала до прифронтового міста для проведення відновлювальних робіт.
Ворожий FPV-дрон влучив просто в автомобіль ДТЕК.
Енергетики змогли оперативно залишити авто. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і поранень.
Унаслідок влучання автомобіль має серйозні пошкодження і більше не може використовуватися для виконання ремонтних робіт.
За даними компанії, це вже 264-та атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що вночі проти 7 травня ворог також атакував Дніпро.
Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, внаслідок атаки зайнялася квартира у п’ятиповерховому будинку.
Крім того, пошкоджень зазнали сусідні будинки та автомобілі.
Постраждали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.
