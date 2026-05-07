Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК, яка їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Атака на авто ДТЕК на Дніпропетровщині 7 травня: що відомо

Атака на авто ДТЕК на Дніпропетровщині 7 травня сталася під час виконання службового завдання — у цей час бригада енергетиків прямувала до прифронтового міста для проведення відновлювальних робіт.

Ворожий FPV-дрон влучив просто в автомобіль ДТЕК.

Енергетики змогли оперативно залишити авто. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і поранень.

Унаслідок влучання автомобіль має серйозні пошкодження і більше не може використовуватися для виконання ремонтних робіт.

За даними компанії, це вже 264-та атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що вночі проти 7 травня ворог також атакував Дніпро.

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, внаслідок атаки зайнялася квартира у п’ятиповерховому будинку.

Крім того, пошкоджень зазнали сусідні будинки та автомобілі.

Постраждали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

