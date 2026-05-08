На территории Российской Федерации приостановили работу 13 аэропортов в результате попадания беспилотников по административному зданию аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают Минтранс РФ, мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин и Ассоциация туроператоров России.

В России остановили работу 13 аэропортов: что известно

– Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректировали из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала Аэронавигация Юга России, – говорится в сообщении Минтранса РФ.

В южной части России проводят анализ работоспособности оборудования и корректируются технологии управления воздушным движением.

Сейчас смотрят

В то же время в Минтрансе РФ рассказали, что пришлось временно приостановить работу аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.

По словам мэра Ростова-на-Дону Александра Скрябина, он провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в пределах Железнодорожного района, где зафиксировали последствия после падения беспилотника.

Кроме того, как отмечают в Ассоциации туроператоров России, в южных аэропортах задержали и отменили уже более 80 рейсов.

По уточненным данным, вылет ожидают по меньшей мере 14 тыс. пассажиров. Самая сложная ситуация наблюдается в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои, которые происходили последние два дня.

По информации Ассоциации, из-за прекращения работы южных аэропортов уже отменили или задерживают 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.

Там добавили, что это касается около 3 тыс. туристов и приведет к “зеркальным” сбоям в расписании обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.