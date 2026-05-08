Российская Федерация даже не пыталась имитационно прекратить огонь на фронте в Украине после объявленного ею “перемирия”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о действиях Украины в ответ на огонь РФ

В течение прошлой ночи российская армия продолжала наносить удары по украинским позициям. По состоянию на 07:00 утра украинские защитники зафиксировали уже более 140 обстрелов на фронте.

По словам Зеленского, российская армия провела за эту ночь 10 штурмовых действий, больше всего – на Славянском направлении. Кроме того, российские войска нанесли более 850 ударов дронами различных типов, в частности ударными, FPV, Ланцетами и другими.

Россия также не прекращала применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.

По мнению президента, все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны не было даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте.

– Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально, – утверждает Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет защищать свои позиции и жизни людей. Россия же должна завершить свою войну – каждый реально это заметит, когда начнется движение к миру.

РФ объявила “перемирие” на 8-10 мая, угрожая ударами по Киеву

Недавно Министерство обороны России заявило о введении одностороннего “перемирия”, которое якобы продлится с 00:00 8 мая до 10 мая.

В российском ведомстве утверждают, что на этот период оккупационные войска прекратят боевые действия по всем направлениям, а также воздержатся от ударов по украинской инфраструктуре и местам дислокации ВСУ.

Заявление Москвы сопровождалось очередным ультиматумом.

В РФ отметили, что оставляют за собой право на удары, если Вооруженные Силы Украины будут атаковать российские регионы во время действия объявленного “перемирия”. Российское командование прямо пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина якобы попытается “сорвать празднование” парада на 9 мая.

