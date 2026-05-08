На території Російської Федерації призупинили роботу 13 аеропортів внаслідок влучання безпілотників по адміністративній будівлі аеронавігації в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляють Мінтранс РФ, мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін та Асоціація туроператорів Росії.

– Робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, що керує повітряним рухом на Півдні Росії, тимчасово скоригували через влучання українських безпілотників в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії, – йдеться у повідомленні Мінтрансу РФ.

У південній частині Росії проводять аналіз працездатності обладнання та коригуються технології управління повітряним рухом.

Водночас у Мінтрансі РФ розповіли, що довелося тимчасово призупинити роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінводи, Нальчик, Сочі, Ставрополь та Еліста. Росавіація разом з авіакомпаніями та аеропортами коригують розклад польотів.

За словами мера Ростова-на-Дону Олександра Скрябіна, він провів позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили рішення запровадити режим надзвичайної ситуації в межах Залізничного району, де зафіксували наслідки після падіння безпілотника.

Як зазначають в Асоціації туроператорів Росії, в південних аеропортах затримали та скасували вже понад 80 рейсів.

За уточненими даними, на виліт очікують щонайменше 14 тис. пасажирів. Найскладніша ситуація спостерігається у Сочі, де нові обмеження наклалися на масштабні збої, які відбувалися протягом останніх двох діб.

За інформацією Асоціації, через припинення роботи південних аеропортів вже скасували або затримують 13 міжнародних рейсів із Сочі, Мінеральних Вод, Краснодара, Махачкали та Владикавказа. Це стосується близько 3 тис. туристів та призведе до “дзеркальних” збоїв у розкладі зворотних рейсів із закордонних аеропортів до Росії.

