Взрывы в Днепре: из-за атаки БпЛА вспыхнул пожар, пострадал человек
В результате взрывов в Днепре 12 мая во время атаки вражеских дронов пострадал один человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 12 мая: что известно
В ночь на 12 мая во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре.
Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что город оказался под вражеской атакой.
По его словам, после взрывов в Днепре возник пожар. Также повреждениям подверглась транспортная инфраструктура города.
По предварительным данным, в результате взрывов в Днепре сегодня один человек получил ранения. Информация о его состоянии сейчас уточняется.
Специалисты устанавливают окончательные последствия удара и масштабы разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.
