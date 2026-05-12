В результате взрывов в Днепре 12 мая во время атаки вражеских дронов пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 12 мая: что известно

В ночь на 12 мая во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре.

Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что город оказался под вражеской атакой.

По его словам, после взрывов в Днепре возник пожар. Также повреждениям подверглась транспортная инфраструктура города.

По предварительным данным, в результате взрывов в Днепре сегодня один человек получил ранения. Информация о его состоянии сейчас уточняется.

Специалисты устанавливают окончательные последствия удара и масштабы разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.

