Вибухи у Дніпрі: через атаку БпЛА спалахнула пожежа, постраждала людина
Унаслідок вибухів у Дніпрі 12 травня під час атаки ворожих дронів постраждала одна людина.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 12 травня: що відомо
У ніч проти 12 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі.
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що місто опинилося під ворожою атакою.
За його словами, після вибухів у Дніпрі виникла пожежа. Також пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура міста.
За попередніми даними, внаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні одна людина дістала поранення. Інформація про її стан наразі уточнюється.
Фахівці встановлюють остаточні наслідки удару та масштаби руйнувань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.
