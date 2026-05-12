Унаслідок вибухів у Дніпрі 12 травня під час атаки ворожих дронів постраждала одна людина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 12 травня: що відомо

У ніч проти 12 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що місто опинилося під ворожою атакою.

За його словами, після вибухів у Дніпрі виникла пожежа. Також пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура міста.

За попередніми даними, внаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні одна людина дістала поранення. Інформація про її стан наразі уточнюється.

Фахівці встановлюють остаточні наслідки удару та масштаби руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

