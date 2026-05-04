В Днепре местный житель открыл стрельбу по группе оповещения во время проведения мероприятий территориального центра комплектования.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

Стрельба в Днепре 4 мая: что известно

По предварительной информации, происшествие случилось во время проведения мероприятий оповещения. В этот момент местный житель совершил выстрелы в сторону группы оповещения.

В результате стрельбы травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.

Ранее на Днепропетровщине, в Шахтерском Синельниковского района, произошла стрельба и похищение мужчины.

По данным полиции, группа лиц напала на 20-летнего мужчину, избила его, а затем в бессознательном состоянии вывезла с места происшествия. Во время инцидента также открывали огонь по зданию магазина, что повлекло повреждения и пожар.

Впоследствии правоохранители установили причастных к нападению и задержали их. Пострадавшего госпитализировали.

В батальоне Волки Да Винчи подтвердили, что к инциденту причастны их военнослужащие, и заявили о начале внутреннего расследования.

