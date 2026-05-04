В Днепре мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК: есть пострадавшие
В Днепре местный житель открыл стрельбу по группе оповещения во время проведения мероприятий территориального центра комплектования.
Об этом сообщили в полиции Днепра.
Стрельба в Днепре 4 мая: что известно
По предварительной информации, происшествие случилось во время проведения мероприятий оповещения. В этот момент местный житель совершил выстрелы в сторону группы оповещения.
В результате стрельбы травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.
Ранее на Днепропетровщине, в Шахтерском Синельниковского района, произошла стрельба и похищение мужчины.
По данным полиции, группа лиц напала на 20-летнего мужчину, избила его, а затем в бессознательном состоянии вывезла с места происшествия. Во время инцидента также открывали огонь по зданию магазина, что повлекло повреждения и пожар.
Впоследствии правоохранители установили причастных к нападению и задержали их. Пострадавшего госпитализировали.
В батальоне Волки Да Винчи подтвердили, что к инциденту причастны их военнослужащие, и заявили о начале внутреннего расследования.