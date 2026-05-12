Заступник мера відкрив вогонь: у Світловодській міськраді сталася стрілянина, є поранені
- У будівлі Світловодської міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина: поранено двох людей, їх госпіталізували.
- За попередніми даними поліції, конфлікт виник між працівниками міськради, після чого один із них здійснив кілька пострілів.
- Відомо, що вогонь у приміщенні виконкому відкрив перший заступник мера Сергій Савич.
Поліція працює на місці стрілянини у будівлі Світловодської міської ради.
Як повідомляє поліція Кіровоградської області, попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували.
У свою чергу Світловодська міська територіальна громада інформує, що сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.
– Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича, – йдеться у повідомленні.
На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Більш детальна інформація буде надана згодом, інформує поліція Кіровоградської області.
Фото: Світловодська міська територіальна громада