У будівлі Світловодської міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина.

Стрілянина у Світловодській міській раді на Кіровоградщині

Поліція працює на місці стрілянини у будівлі Світловодської міської ради.

Як повідомляє поліція Кіровоградської області, попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували.

У свою чергу Світловодська міська територіальна громада інформує, що сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

– Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича, – йдеться у повідомленні.

На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини. Більш детальна інформація буде надана згодом, інформує поліція Кіровоградської області.

Фото: Світловодська міська територіальна громада

