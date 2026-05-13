Вночі лунали вибухи у Харкові — зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові вночі 13 травня

За уточненою інформацією Ситуаційного центру Харкова, у Шевченківському районі уламки ворожого безпілотника впали на дорогу — наразі про постраждалих не повідомляється.

Зараз дивляться

У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. Інформація про постраждалих також не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.