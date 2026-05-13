Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Уночі лунали вибухи в Харкові: є влучання в об’єкт інфраструктури
Вночі лунали вибухи у Харкові — зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові вночі 13 травня
За уточненою інформацією Ситуаційного центру Харкова, у Шевченківському районі уламки ворожого безпілотника впали на дорогу — наразі про постраждалих не повідомляється.
У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. Інформація про постраждалих також не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
