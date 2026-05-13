Вибухи в Полтаві: РФ поцілила в електропідстанцію, понад 6,5 тис. абонентів без світла
Вночі росіяни атакували Полтаву — зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію.
Про це повідомив керівник Полтаської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибухи у Полтаві вночі 13 травня
За його словами, внаслідок атаки без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що вибухи у Полтаві пролунали близько 5-ї ранку.
За попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі у житлових будинках вибито та пошкоджено вікна. Міські служби вже уточнюють обсяг пошкоджень.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Також цієї ночі лунали вибухи у Харкові. Так, у Холодногірському районі ворог атакував обʼєкт інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. Інформація про постраждалих також не надходила.
Нагадаємо, що 8 квітня в Полтаві пролунали вибухи. Ворог спрямував на місто дрони. Інформації про пошкодження чи постраждалих не надходило.
3 квітня внаслідок падіння російського безпілотника у Полтавській громаді вибуховою хвилею пошкодило скління вікон багатоквартирного будинку та гараж. Крім того, поранення дістав чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.
