Вночі росіяни атакували Полтаву — зафіксовано влучання ворожих дронів в електропідстанцію.

Про це повідомив керівник Полтаської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Вибухи у Полтаві вночі 13 травня

За його словами, внаслідок атаки без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що вибухи у Полтаві пролунали близько 5-ї ранку.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухової хвилі у житлових будинках вибито та пошкоджено вікна. Міські служби вже уточнюють обсяг пошкоджень.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також цієї ночі лунали вибухи у Харкові. Так, у Холодногірському районі ворог атакував обʼєкт інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. Інформація про постраждалих також не надходила.

Нагадаємо, що 8 квітня в Полтаві пролунали вибухи. Ворог спрямував на місто дрони. Інформації про пошкодження чи постраждалих не надходило.

3 квітня внаслідок падіння російського безпілотника у Полтавській громаді вибуховою хвилею пошкодило скління вікон багатоквартирного будинку та гараж. Крім того, поранення дістав чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

