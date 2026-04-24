В пятницу, 24 апреля, поступило сообщение о звуках выстрела на улице Шухевича в Хмельницком. Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который произвёл выстрел в асфальтное покрытие.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Стрельба в Хмельницком 24 апреля: что известно

— В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который произвёл выстрелы во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.

Информация о звуке выстрела поступила на линию 102 сегодня, 24 апреля, около 16:00.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

— 35-летнего мужчину, который стрелял, задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвёл один выстрел из стартового пистолета в асфальтное покрытие. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в Украине существенно увеличилось количество вооружённых инцидентов на улицах городов.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибло 7 человек, ещё 10 были госпитализированы с ранениями.

22 апреля стрельба произошла в Дарницком районе Киева на улице Каменской из-за конфликта на дороге между водителем автомобиля и пешеходом.

Во Львове 23 апреля задержали мужчину, который открыл стрельбу. У него были ментальные нарушения, и он был доставлен в специальное лечебное учреждение.

Фото: полиция Хмельницкой области

