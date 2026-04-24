Стрелял во дворе жилого дома: в Хмельницком задержали мужчину
В пятницу, 24 апреля, поступило сообщение о звуках выстрела на улице Шухевича в Хмельницком. Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который произвёл выстрел в асфальтное покрытие.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Стрельба в Хмельницком 24 апреля: что известно
— В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который произвёл выстрелы во дворе жилого дома, — говорится в сообщении.
Информация о звуке выстрела поступила на линию 102 сегодня, 24 апреля, около 16:00.
На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа полиции.
— 35-летнего мужчину, который стрелял, задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвёл один выстрел из стартового пистолета в асфальтное покрытие. Пострадавших нет, — отметили в пресс-службе полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в Украине существенно увеличилось количество вооружённых инцидентов на улицах городов.
18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибло 7 человек, ещё 10 были госпитализированы с ранениями.
22 апреля стрельба произошла в Дарницком районе Киева на улице Каменской из-за конфликта на дороге между водителем автомобиля и пешеходом.
Во Львове 23 апреля задержали мужчину, который открыл стрельбу. У него были ментальные нарушения, и он был доставлен в специальное лечебное учреждение.
