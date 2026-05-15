Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівці Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів водій скоїв збройний напад на працівників поліції.

Про це повідомляє Національна поліція України.

На Хмельниччині чоловік напав на поліцейських

Зазначається, що водій був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Попередньо встановлено, що внаслідок нападу один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району проводиться спеціальна поліцейська операція.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Нагадаємо, у квітні в Дніпропетровській області під час затримання чоловіка, який погрожував гранатами та відкрив газ у будинку, стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро правоохоронців.

У березні в Одесі чоловік відкрив вогонь з автомата у бік поліцейських під час перевірки документів. Дістали поранення двоє правоохоронців.

Нападника застрелили під час затримання.

