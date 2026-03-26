Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб при задержании
Мужчина, который накануне открыл огонь по патрульным в Одессе, погиб при задержании.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Стрельба по патрульным в Одессе: что известно
Так, 25 марта в Одессе во время проверки документов мужчина открыл огонь из автомата в сторону правоохранителей. Ранения получили двое полицейских.
Сообщается, что 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил воинского учета. После совершения стрельбы он скрылся на автомобиле.
После инцидента правоохранители начали поиски мужчины.
В течение нескольких часов полицейские нашли злоумышленника, он скрывался в недостроенном здании. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять в сторону правоохранителей, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. О происшествии сообщено в Государственное бюро расследований и прокуратуру.