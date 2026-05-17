Уночі проти 17 травня російські окупанти атакували Слов’янськ Донецької області ударними безпілотниками Італмас.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 17 травня: що відомо

За словами Вадима Ляха, внаслідок атаки на Слов’янськ сьогодні пошкоджені приватний житловий будинок та мотоцентр.

Зараз дивляться

Після ворожих обстрілів у частині Слов’янська та населених пунктах громади виникли перебої з електропостачанням.

Через відсутність світла без водопостачання залишилися мікрорайони Лісний і Залізничний, а також селище Мирне.

Наразі тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Відомо, що унаслідок атаки на Слов’янськ 17 травня люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Слов’янська МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.