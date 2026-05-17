Атака на Слов’янськ: після удару БпЛА в місті зникли світло та вода
Уночі проти 17 травня російські окупанти атакували Слов’янськ Донецької області ударними безпілотниками Італмас.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Атака на Слов’янськ 17 травня: що відомо
За словами Вадима Ляха, внаслідок атаки на Слов’янськ сьогодні пошкоджені приватний житловий будинок та мотоцентр.
Після ворожих обстрілів у частині Слов’янська та населених пунктах громади виникли перебої з електропостачанням.
Через відсутність світла без водопостачання залишилися мікрорайони Лісний і Залізничний, а також селище Мирне.
Наразі тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Відомо, що унаслідок атаки на Слов’янськ 17 травня люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.
Фото: Слов’янська МВА