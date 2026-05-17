Мы звучали достойно — Leléka о выступлении на Евровидении 2026
После завершения международного песенного конкурса Евровидение-2026 украинская исполнительница Leléka заявила, что Украина достойно прозвучала на сцене конкурса и смогла показать миру собственную культуру и музыку.
Об этом певица сказала в видеокомментарии на своей странице в Instagram после завершения финала Евровидения-2026.
Реакция Leleka на выступление в финале Евровидения 2026
По словам артистки, после выступления в финале она почувствовала удовлетворение от номера и того, как Украина была представлена на конкурсе.
Leléka отметила, что команда сделала максимум возможного во время выступления в Вене.
— Я вышла со сцены после выступления с чувством счастья. Я очень редко довольна своими выступлениями, но в этом выступлении мы реально сделали все. Все было на самом высоком уровне, на который я способна. От себя я дала все, — отметила певица.
Она также отметила, что Украина смогла не только попасть в топ-10 конкурса, но и продемонстрировать украинскую культуру мировой аудитории.
— Мы звучали достойно, говорили о том, что нам важно. В десятку попали, бандуру показали, рекорд установили, и не как умирающая птица, а сияющим образом, — заявила Leléka.
Отдельно артистка поблагодарила всех, кто поддерживал Украину и голосовал за ее выступление.
Напомним, что в финале Евровидения-2026 Украину представляла Leléka с песней Ridnym.
По результатам голосования жюри и зрителей украинская исполнительница набрала 221 балл и заняла 9 место.
Во время выступления со сцены певица выкрикнула Слава Украине! и показала жест трезубца.
Напомним, что гранд-финал Евровидения-2026 состоялся 16 мая в Wiener Stadthalle в Вене. Именно Австрия принимала конкурс после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году.
Нынешнее шоу стало юбилейным — 70-м в истории Евровидения — и проходило под традиционным лозунгом United by Music.
Участие в конкурсе приняли представители 35 стран, а в финале за победу боролись 25 участников, среди которых финалисты двух полуфиналов, страны Большой пятерки и хозяйка конкурса Австрия.
Победительницей Евровидения-2026 стала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga. Она получила 516 баллов — 204 от профессионального жюри и 312 от телезрителей.
Финал в Вене сопровождался масштабными сценическими постановками, сложными визуальными эффектами и большим количеством специальных гостей.
На сцене также появились Руслана, Верка Сердючка и победители предыдущих лет, которые стали одними из самых ярких гостей вечера.