В течение недели российские войска запустили для ударов на территории Украины более 3170 ударных дронов, 1,3 тыс. управляемых авиабомб и 74 ракеты разных типов, большинство из которых баллистические.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках РФ на Украину

По словам президента, российские войска применили по Украине более 3170 беспилотников, 1,3 тыс. КАБов и 74 ракеты, в частности баллистического типа.

Сейчас смотрят

– Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 346 человек пострадали, из них – 22 ребенка, – заявил Зеленский.

По мнению президента, нашим людям нужно больше защиты. Он утверждает, что все, что поддерживает украинскую ПВО, помогает сохранять жизнь, поэтому программа PURL и дополнительные взносы в антибаллистические ракеты остаются важными.

Как отметил Зеленский, не менее важно работать в Европе над совместной защитой против баллистики.

Президент считает, что Украина должна быть самодостаточной в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни нашему государству, ни какой-либо другой стране континента.

Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров, поддерживающих защиту Украины конкретными действиями.

Недавно президент заявил, что Франция готова помогать Украине с развитием антибалистического вооружения. Об этом сказал Зеленский по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, добавив, что это сильное решение и важный шаг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.