Уночі проти 17 травня ворог атакував Суми ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Атака на Суми 17 травня: що відомо

Після влучань співробітники ДСНС працювали на чотирьох локаціях у різних районах міста.

Унаслідок атаки на Суми сьогодні вночі вибито скління вікон та балконних рам у 5 багатоповерхівках Зарічного району.

Пошкоджено магазин та близько 10 приватних автівок.

Також пошкоджено фасади та вікна у торговельному центрі, адмінбудівлі, виробничому цеху підприємства.

Рятувальники обстежували території, допомагали жителям та фіксували наслідки атаки.

В окремих місцях після влучань виникли осередки займання.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Остаточні наслідки атаки на Суми 17 травня встановлюються.

Інші обстріли Донецької області

За словами очільник Донецької ОВА Вадима Філашкіна, крім Слов’янська, протягом доби російські війська атакували й інші населені пункти Донецької області.

У Покровському районі в Добропіллі пошкоджена багатоповерхівка.

У Краматорському районі під ударами опинилися одразу кілька громад. У Миколаївці пошкоджені багатоповерховий будинок та автомобіль. У Краматорську російські обстріли пошкодили багатоповерхівку та три торговельні точки. У Малотаранівці внаслідок атаки загинула людина, а у Дружківці обстріляли промислову зону.

У Бахмутському районі в Різниківці Сіверської громади пошкоджений приватний будинок.

За словами Вадима Філашкіна, за добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Також із прифронтових територій евакуювали 234 людини, серед яких 44 дитини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

Фото : ДСНС

