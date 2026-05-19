Уночі проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїл Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Атака на Ізмаїл 19 травня: що відомо

За даними Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю складу.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна будівлі. Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В оперативному штабі Ізмаїльської РДА уточнили, що під час нічної атаки на Ізмаїл були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури.

Підрозділи ДСНС працювали на місці влучання та ліквідували наслідки атаки.

— Практично всі засоби повітряного ураження були знищені над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району, — повідомили в оперативному штабі.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Ізмаїл 19 травня постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.