Атака на Ізмаїл 19 травня: дрони РФ пошкодили портову інфраструктуру
Уночі проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїл Одеської області ударними безпілотниками.
Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та оперативний штаб Ізмаїльської РДА.
За даними Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю складу.
Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна будівлі. Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
В оперативному штабі Ізмаїльської РДА уточнили, що під час нічної атаки на Ізмаїл були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури.
Підрозділи ДСНС працювали на місці влучання та ліквідували наслідки атаки.
— Практично всі засоби повітряного ураження були знищені над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району, — повідомили в оперативному штабі.
За попередніми даними, внаслідок атаки на Ізмаїл 19 травня постраждалих немає.
Фото: Одеська ОВА