В результате атаки на Краматорск Донецкой области пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, ГСЧС Украины и Краматорском городском совете.

Атака на Краматорск 19 мая: что известно

В ночь на 19 мая российские войска нанесли массированную атаку на Краматорск с применением управляемых авиабомб и FPV-дронов.

В период с 23:32 до 00:00 оккупанты ударили по промышленной зоне города, вероятно, корректируемыми авиабомбами.

Уже утром, около 05:40, российские войска нанесли еще четыре удара бомбами ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по жилым районам Краматорска.

Под вражеским огнем оказались жилищная застройка и гражданская инфраструктура города.

В результате атаки на Краматорск повреждены семь частных домов, девять многоквартирных домов, по меньшей мере два учебных заведения, объекты инфраструктуры и автомобили.

В ГСЧС сообщили, что спасатели освободили двух человек из заблокированной квартиры в пятиэтажке.

Также чрезвычайники открыли дверь подсобного помещения, где находился раненый мужчина, и передали его медикам.

Кроме того, пожарные ликвидировали пожар в жилой четырехэтажке.

Затем российские войска также дважды атаковали Краматорск FPV-дронами.

Один из беспилотников попал в автомобиль. В результате этой атаки люди не пострадали.

Еще один FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне второй раз менее чем за сутки попал в государственный флаг на флагштоке в парке Юбилейный. Флаг уже заменили.

По данным Нацполиции Донецкой области, в результате атаки по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Среди пострадавших — трое мужчин и три женщины в возрасте от 43 до 71 года.

В городском совете уточнили, что среди раненых — мужчины 1980 и 1954 годов рождения, а также женщины 1959, 1960 и 1961 годов рождения.

Люди получили минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения. Известно, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на местах ударов продолжают работать коммунальные службы, полиция, спасатели и аварийные бригады.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследование поврежденных зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

Фото : ДСНС

