Унаслідок атаки на Краматорськ Донецької області постраждали щонайменше шестеро людей.

Про це повідомили в поліції Донецької області, ДСНС України та Краматорській міській раді.

Атака на Краматорськ 19 травня: що відомо

Уночі проти 19 травня російські війська завдали масованої атаки на Краматорськ із застосуванням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Зараз дивляться

У період із 23:32 до 00:00 окупанти вдарили по промисловій зоні міста, ймовірно, керованими авіабомбами.

Уже зранку, близько 05:40 російські війська завдали ще чотири удари бомбами ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК) по житлових районах Краматорська.

Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова та цивільна інфраструктура міста.

Унаслідок атаки на Краматорськ пошкоджені сім приватних будинків, дев’ять багатоквартирних будинків, щонайменше два заклади освіти, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

У ДСНС повідомили, що рятувальники визволили двох людей із заблокованої квартири у п’ятиповерхівці.

Також надзвичайники відчинили двері підсобного приміщення, де перебував поранений чоловік, та передали його медикам.

Крім того, вогнеборці ліквідували пожежу у житловій чотириповерхівці.

Потім російські війська також двічі атакували Краматорськ FPV-дронами.

Один із безпілотників влучив у автомобіль. Унаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Ще один FPV-дрон із бойовою частиною на оптоволокні вдруге менш ніж за добу влучив у державний прапор на флагштоці у парку Ювілейний. Прапор вже замінили.

За даними Нацполіції Донецької області, унаслідок атаки щонайменше шестеро людей дістали поранення.

Серед постраждалих — троє чоловіків та троє жінок віком від 43 до 71 року.

У міській раді уточнили, що серед поранених — чоловіки 1980 та 1954 років народження, а також жінки 1959, 1960 і 1961 років народження.

Люди дістали мінно-вибухові травми та численні осколкові поранення. Відомо, що одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

Наразі на місцях ударів продовжують працювати комунальні служби, поліція, рятувальники та аварійні бригади.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених будівель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.