Унаслідок вибухів у Прилуках Чернігівської області загинули двоє людей, щонайменше 17 дістали поранення.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Вибухи у Прилуках 19 травня: що відомо

За словами очільника області, близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук.

Зараз дивляться

Під ударом опинилося одне з місцевих підприємств.

Унаслідок вибухів у Прилуках сьогодні пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.

Наразі відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина. Медики надають усім необхідну допомогу.

Крім того, вранці 19 травня російські війська атакували об’єкти газової інфраструктури на Чернігівщині.

За даними Нафтогазу, внаслідок ударів безпілотників на території виробничих об’єктів зафіксовані руйнування критично важливого обладнання.

Персонал одного з атакованих об’єктів евакуювали. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Перед тим, як пролунали вибухи у Прилуках, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Після цього в місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про сильний вибух у Прилуках.

Нагадаємо, що вночі проти 19 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, із 18:00 18 травня противник запустив 209 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори Пародія.

Станом на 08:30 сили ППО збили або приглушили 180 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у п’яти місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.