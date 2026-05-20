Ночью в Конотопе, что в Сумской области, раздавались взрывы. Зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе ночью 20 мая

Так, ночью военные Воздушных сил ВСУ предупреждали о группах российских ударных дронов в Сумской области.

Около 01:30 Артем Семенихин сообщил о первом взрыве в Конотопе.

По его словам, в течение всего нескольких минут город атаковали как минимум шесть раз. Затем взрывы продолжились.

По состоянию на 02:09 Артем Семенихин сообщил, что российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом: часть здания разрушена. Также взрывная волна выбила окна в больнице.

В 02:22 мэр Конотопа сообщил о раненых. Позже он снова предупредил о приближении вражеских дронов к городу.

— Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, в домах и квартирах… Нашего музея больше нет… Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где в результате попадания кацапского Шахеда обрушились три этажа, — написал Артем Семенихин в Telegram.

В 04:18 снова раздался взрыв в Конотопе. Около 6 утра — снова предупреждение об угрозе вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

Фото: Артем Семенихин

