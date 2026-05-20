Взрывы в Вольнянске 20 мая: разрушен частный дом, среди раненых — дети
Утром 20 мая взрывы были слышны в городе Вольнянск Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадали двое детей.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Вольнянске 20 мая: что известно
Взрывы в Вольнянске раздались утром 20 мая.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российская армия нанесла удар по частному дому.
— Дом разрушен, после попадания возник пожар, — сообщил Иван Федоров.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.
В результате взрывов в Вольнянске сегодня, 20 мая, пострадали четыре человека. Среди них 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, мужчина и женщина.
Они получают необходимую помощь.
Всего за сутки РФ нанесла 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области.
По словам Ивана Федорова, поступило 95 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.
Напомним, ночью 20 мая также раздавались взрывы в Конотопе.
Зафиксировано попадание русского дрона в жилую пятиэтажку, части дома нет.
Кроме того, взрывной волной выбило окна и двери в больнице, админзданиях и домах. Разрушен местный музей.
Число раненых уточняется.
