Утром 20 мая взрывы были слышны в городе Вольнянск Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадали двое детей.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российская армия нанесла удар по частному дому.

— Дом разрушен, после попадания возник пожар, — сообщил Иван Федоров.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

В результате взрывов в Вольнянске сегодня, 20 мая, пострадали четыре человека. Среди них 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, мужчина и женщина.

Они получают необходимую помощь.

Всего за сутки РФ нанесла 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области.

По словам Ивана Федорова, поступило 95 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, ночью 20 мая также раздавались взрывы в Конотопе.

Зафиксировано попадание русского дрона в жилую пятиэтажку, части дома нет.

Кроме того, взрывной волной выбило окна и двери в больнице, админзданиях и домах. Разрушен местный музей.

Число раненых уточняется.

Фото: Иван Федоров

