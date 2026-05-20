Вночі лунали вибухи у Конотопі, що в Сумській області. Є влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи у Конотопі вночі 20 травня

Так, вночі військові Повітряних сил ЗСУ попереджали про групи російських ударних дронів на Сумщині.

Близько 01:30 Артем Семеніхін повідомив про перший вибух у Конотопі.

За його словами, впродовж лише кількох хвилин місто атакували щонайменше шість разів. Далі вибухи продовжилися.

Станом на 02:09 Артем Семеніхін повідомив, що є влучання російського безпілотника у житлову п’ятиповерхівку: частини будинку немає. Також вибуховою хвилею вибило вікна у лікарні.

О 02:22 мер Конотопа повідомив про поранених. А згодом попередив про наближення ворожих дронів на місто.

— Безліч вибитих вікон і дверей в адміністративних будівлях, в домівках та квартирах… Нашого музею більше немає… Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де внаслідок влучання кацапського Шахеду обвалилися три поверхи, — написав Артем Семеніхін у Telegram.

О 04:18 знову пролунав вибух у Конотопі. Близько 6-ї ранку — знову попередження про загрозу ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

Фото: Артем Семеніхін

