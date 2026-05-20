У Конотопі Шахед влучив у багатоповерхівку: зруйновано три поверхи, є поранені
- Уночі 20 травня у Конотопі пролунала серія вибухів.
- Місто атакували десятки російських дронів.
- Shahed влучив у житлову п’ятиповерхівку, обвалилися три поверхи.
Вночі лунали вибухи у Конотопі, що в Сумській області. Є влучання у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Вибухи у Конотопі вночі 20 травня
Так, вночі військові Повітряних сил ЗСУ попереджали про групи російських ударних дронів на Сумщині.
Близько 01:30 Артем Семеніхін повідомив про перший вибух у Конотопі.
За його словами, впродовж лише кількох хвилин місто атакували щонайменше шість разів. Далі вибухи продовжилися.
Станом на 02:09 Артем Семеніхін повідомив, що є влучання російського безпілотника у житлову п’ятиповерхівку: частини будинку немає. Також вибуховою хвилею вибило вікна у лікарні.
О 02:22 мер Конотопа повідомив про поранених. А згодом попередив про наближення ворожих дронів на місто.
— Безліч вибитих вікон і дверей в адміністративних будівлях, в домівках та квартирах… Нашого музею більше немає… Триває рятувальна операція в багатоповерхівці, де внаслідок влучання кацапського Шахеду обвалилися три поверхи, — написав Артем Семеніхін у Telegram.
О 04:18 знову пролунав вибух у Конотопі. Близько 6-ї ранку — знову попередження про загрозу ворожих дронів.
Фото: Артем Семеніхін