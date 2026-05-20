Потери врага на 20 мая 2026 года — возведение Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских окупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 547-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.

личного состава – около 1 352 070 (+920);

танков – 11 943 (+3);

боевых бронированных машин – 24 586 (+2);

артиллерийских систем – 42 400 (+60);

реактивных систем залпового огня – 1 795 (+3);

средств противовоздушной обороны – 1 388 (+2);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);

наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);

крылатых ракет – 4 632;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);

специальной техники – 4 206 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

