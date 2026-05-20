Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Потери врага на 20 мая: ликвидировано 920 окупантов, 60 артсистем и два средства ПВО
Потери врага на 20 мая 2026 года — возведение Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских окупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 547-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.
Потери врага на 20 мая 2026 года
- личного состава – около 1 352 070 (+920);
- танков – 11 943 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 586 (+2);
- артиллерийских систем – 42 400 (+60);
- реактивных систем залпового огня – 1 795 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 388 (+2);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);
- наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);
- крылатых ракет – 4 632;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);
- специальной техники – 4 206 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
