Потери врага на 20 мая 2026 года — возведение Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских окупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 547-е сутки полномасштабной войны превысили 1,352 млн.

  • личного состава – около 1 352 070 (+920);
  • танков – 11 943 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 586 (+2);
  • артиллерийских систем – 42 400 (+60);
  • реактивных систем залпового огня – 1 795 (+3);
  • средств противовоздушной обороны – 1 388 (+2);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);
  • крылатых ракет – 4 632;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);
  • специальной техники – 4 206 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

