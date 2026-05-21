Вибухи в Сумах прогриміли під час масованої атаки на регіон.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Вибухи у Сумах 21 травня: що відомо

За словами Сергія Кривошеєнка, під час атаки у Сумах зафіксували влучання у приватні житлові будинки в Ковпаківському районі міста.

Також пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури.

Наразі вид озброєння, яким росіяни атакували Суми сьогодні, встановлюється.

Станом на зараз відомо про шістьох поранених унаслідок ворожого удару.

Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості.

Також 81-річна жінка отримала поранення. Ще один чоловік і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці.

Інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

