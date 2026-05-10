Сегодня утром, 10 мая, россияне атаковали сотрудников экстренных служб в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, сотрудники ГСЧС выехали в один из населенных пунктов Мировской общины Никопольского района для оказания помощи местному населению.

По дороге вражеский дрон атаковал пожарный автомобиль спасателей.

В результате удара беспилотника травмы получил 23-летний водитель. Он находится в больнице.

Напомним, что во время атаки 5 мая в Полтавской области погибли два спасателя ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.

7 февраля во время ликвидации последствий удара по складу компании Рошен в Яготине Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко. Он погиб в результате внезапного обрушения конструкций.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1536-е сутки.

Источник : ДСНС

