Уночі проти 24 травня ворог масово атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС України.

Атака на Київську область 24 травня: що відомо

За словами Калашника, під ударом опинилися мирні міста й села Київської області.

Зокрема, у Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.

У селі Новосілки пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок, а у Тарасівці та селі Нове — приватні оселі.

У Бучанському районі пошкоджені підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок та три приватні будинки.

У Горенці пошкоджений логістичний центр, у Білогородці — складське приміщення, а у Крюківщині та Вишневому — багатоквартирні житлові будинки.

У Вишневому рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів.

У Вишгороді зафіксоване влучання у багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджений приватний будинок.

У Білій Церкві через атаку виникла пожежа у гаражному кооперативі — горіли три гаражі.

У Броварському районі в селі Пухівка уламки БпЛА впали на відкриту територію. Попередньо, без постраждалих та значних руйнувань.

В Обухівському та Бориспільському районах пошкоджені приватні оселі та господарські приміщення. У Борисполі також пошкоджена будівля приватної сауни.

Загалом під час атаки на Київщину сьогодні загинули двоє людей — ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах.

Ще дев’ятеро дістали поранення, серед них маленька дівчинка, якій менше року.

Найбільше постраждалих у Фастівському районі — п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.

На місцях працювали рятувальники, медики, поліція та всі оперативні служби. Остаточні наслідки атаки на Київську область 24 травня з’ясовуються.

Нагадаємо, що вночі проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Києву та області за останній час.

У Києві пошкодження зафіксували у всіх районах міста. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще понад 44 дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

Фото : ГСЧС

