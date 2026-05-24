Семеро людей, зокрема діти, постраждали під час атаки на Нікопольський район Дніпропетровської області, коли росіяни били артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Нікопольський район 24 травня: що відомо

За словами очільника ОВА, під ударом опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Унаслідок атаки на Нікопольський район сьогодні, 24 травня, поранення дістали семеро людей, серед них — двоє дітей.

За словами Олександра Ганжі, у важкому стані перебувають двоє чоловіків віком 39 та 46 років.

Також до лікарні госпіталізували 32-річну та 37-річну жінок, а ще 3-місячну та 4-річну дитину. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще один постраждалий — 34-річний чоловік — лікуватиметься амбулаторно.

Відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

Наразі на місцях атаки у Нікопольському районі 24 травня працюють екстрені служби та правоохоронці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

