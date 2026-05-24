В Киеве после массированной российской атаки в ночь на 24 мая вспыхнул масштабный пожар в ТРЦ Квадрат.

О последствиях атаки с места происшествия в эфире общенационального телемарафона Єдині новини рассказала журналистка Фактов ICTV Кристина Гавриш.

ТЦ Квадрат разрушен 24 мая

По словам журналистки, один из российских ударов пришелся именно по торгово-развлекательному центру Квадрат.

Сейчас смотрят

По состоянию на утро здание продолжает гореть. К месту удара одна за другой прибывают машины ГСЧС, спасатели до сих пор пытаются потушить пламя.

Из-за масштабного пожара и задымления в городе стоит густой едкий дым. Из-за этого местные жители передвигаются по городу в защитных масках.

— ТЦ Квадрат уничтожен практически дотла, полностью сгорел Лукьяновский рынок. Очень многие здесь магазины разрушились, — отметила Кристина Гавриш.

Кроме того, взрывной волной в прилегающих жилых домах выбиты окна.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что российские войска массово атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами, в результате чего погиб один человек, еще 44 получили ранения (в частности двое детей).

Повреждения и разрушения зафиксированы во всех районах Киева.

В частности, повреждены жилые дома, общежитие, офисный центр, школа, торговый центр, супермаркет, гаражные кооперативы, складские помещения, СТО, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.