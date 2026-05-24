Взрывы в Богодухове: РФ атаковала город дронами, пострадавших уже 12
Взрывы в Богодухове Харьковской области раздались после атаки российских ударных дронов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Богодухове 24 мая: что известно
Взрывы в Богодухове сегодня, 24 мая, прогремели с утра.
В результате обстрела повреждены 15 автомобилей и окна многоквартирного дома.
На местах ударов работают оперативные службы.
Сначала Олег Синегубов сообщал о четырех пострадавших. Но вскоре их количество начало расти.
В данный момент известно о 12 пострадавших. Семь из них находятся в больнице — мужчины в возрасте 36, 47, 53 66 лет, женщины в возрасте 33, 48 и 68 лет.
По данным медиков, состояние всех госпитализированных средней тяжести.
Окончательные последствия взрывов в Богодухове сегодня выясняются.
