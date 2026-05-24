Взрывы в Богодухове Харьковской области раздались после атаки российских ударных дронов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Богодухове 24 мая: что известно

Взрывы в Богодухове сегодня, 24 мая, прогремели с утра.

Сейчас смотрят

В результате обстрела повреждены 15 автомобилей и окна многоквартирного дома.

На местах ударов работают оперативные службы.

Сначала Олег Синегубов сообщал о четырех пострадавших. Но вскоре их количество начало расти.

В данный момент известно о 12 пострадавших. Семь из них находятся в больнице — мужчины в возрасте 36, 47, 53 66 лет, женщины в возрасте 33, 48 и 68 лет.

По данным медиков, состояние всех госпитализированных средней тяжести.

Окончательные последствия взрывов в Богодухове сегодня выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.