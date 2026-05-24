Во время взрывов в Черкассах дрон попал в дом: среди пострадавших — двое детей
Девять взрослых и двое детей пострадали в результате взрывов в Черкассах сегодня ночью 24 мая.
Взрывы в Черкассах сегодня: что известно
Взрывы в Черкассах сегодня, 24 мая, прогремели в то время, когда российские войска массированно атаковали Украину.
Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить над регионом восемь ракет и 22 дрона.
Однако, к сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших.
Вражеский дрон попал в жилую многоэтажку.
В результате бушевал пожар в квартирах с пятого до девятого этажа.
В данный момент известно об 11 травмированных. Двое среди них — дети. Многим оказали помощь на месте.
Трех человек госпитализировали в больницу.
Следует отметить, что есть последствия не только взрывов в Черкассах, но и Золотоношском районе.
Там крылатая ракета повредила неработающую ферму. К счастью, там пострадавших нет.
Обследование территории продолжается.
Работают все необходимые службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.
