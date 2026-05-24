Девять взрослых и двое детей пострадали в результате взрывов в Черкассах сегодня ночью 24 мая.

Взрывы в Черкассах сегодня: что известно

Взрывы в Черкассах сегодня, 24 мая, прогремели в то время, когда российские войска массированно атаковали Украину.

Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить над регионом восемь ракет и 22 дрона.

Сейчас смотрят

Однако, к сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших.

Вражеский дрон попал в жилую многоэтажку.

В результате бушевал пожар в квартирах с пятого до девятого этажа.

В данный момент известно об 11 травмированных. Двое среди них — дети. Многим оказали помощь на месте.

Трех человек госпитализировали в больницу.

Следует отметить, что есть последствия не только взрывов в Черкассах, но и Золотоношском районе.

Там крылатая ракета повредила неработающую ферму. К счастью, там пострадавших нет.

Обследование территории продолжается.

Работают все необходимые службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.